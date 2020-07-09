Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по отдельныму закону — Резников

Местные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будут внеочередными.

Они будут проходить по специальному закону и будут зависеть не от назначения Верховной Радой, а от решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

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Он объяснил, что в случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию выделяют 90 дней, а на внеочередных выборах она длится 60.

Поэтому, когда Верховная Рада примет закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, то это будет специальный закон.

Также Алексей Резников добавил, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября прошли на всей территории, но это произойдет только после того, как решат вопросы безопасности, предусмотренные в Минских соглашениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов со своей стороны отметил, что выборы на Донбассе должны пройти только под флагом Украины.

Пока же, по словам Данилова, даже трудно представить, что там работают украинские СМИ, наша ЦИК и представлены украинские политические силы.