Правила работы детских лагерей с 1 августа — рекомендации Минздрава

С 1 августа украинские лагеря начинают принимать детей.

Министерство здравоохранения утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в детских заведениях оздоровления и отдыха на период карантина.

Министерство рекомендует принимать в учреждения детей, проживающих в том же регионе.

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Также перевозчики должны организовывать температурный скрининг всех работников, детей и лиц, которые их сопровождают.

Если у ребенка температура более чем 37,2 градуса и его сопровождают родители, в лагерь он не принимается.

Рекомендуется ограничить занятия и игры, требующие использования многоразового инвентаря.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 августа детские лагеря Украины смогут работать в регионах с зеленой и желтой зон.

Комиссия ТЭБ и ЧС утвердит их на заседании 31 июля.

Только после этого представители Госпотребслужбы, ГСЧС и местной власти проводят проверку определенных учреждений и дают разрешение на открытие и работу детских лагерей.