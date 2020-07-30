PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Правила роботи дитячих таборів з 1 серпня – рекомендації МОЗ

З 1 серпня українські табори починають приймати дітей.

Міністерство охорони здоров’я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину.

Міністерством рекомендовано приймати до заклади дітей, що проживають в тому ж регіоні.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Також перевізники мають організовувати температурний скринінг усіх працівників, дітей та особ, що супроводжують.

Якщо у дитини температура більш ніж 37,2 градуси та її супроводжують батьки, до табору її не приймають.

Рекомендовано обмежити заняття та ігри, що потребують використання багаторазового інвентарю.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 серпня дитячі табори України зможуть працювати в регіонах з зеленої та жовтої зон.

Комісія ТЕБ та НС затвердить їх на засіданні 31 липня.

Тільки після цього представники Держпродспоживслужби, ДСНС та місцевої влади проводять перевірку визначених закладів та дають дозвіл на відкриття та роботу дитячих таборів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка