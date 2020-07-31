Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Но уже с 1 числа все области будут разделены на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это делают для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Новые правила выписал Кабинет министров в постановлении №641 от 22 июля 2020 года Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением Covid-19.

Карта с разделением на карантинные зоны в Украине должна появиться до 1 августа, а вот список разрешений и запретов в каждой из них уже известен.

Зеленая карантинная зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях и транспорте в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий с расчетом не более одного человека на пять кв. м;

работу кинотеатров с заполненностью 50% мест;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Ограничения для желтой карантинной зоны остаются таким же, как и для зеленой. Однако в областях, которые войдут в ее состав, запретят посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

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В оранжевой карантинной зоне запретят:

деятельность заведений размещения (хостелов, туристических баз), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

принимать новые смены в детские лагеря;

установят ограничения для массовых мероприятий (один человек на 20 кв. м и не более 100 человек).

+ ограничения желтой зоны.

На территории красной карантинной зоны запретят:

работу общественного транспорта;

посещать учебные заведения;

работу ТРЦ, кафе и ресторанов;

+ ограничения оранжевой зоны.

Пересечение границы будет осуществляться следующим образом:

из стран зеленой зоны — нужен только страховой полис;

для стран из красной зоны — нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Как будут относить регион к конкретной зоне

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, что пять дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин, который Кабмин продлил до 31 августа, предусматривает, что уровень опасности в каждой области будут устанавливать в соответствии со следующими показателями: