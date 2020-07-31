Кравчук: Особый статус Донбасса не воспринимаю, а особая система управления — вариант

Новый глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не воспринимает требование России к Киеву прописать в Конституции так называемый особый статус Донбасса.

Украина не пойдет на то, чтобы сделать из Донбасса отдельное государство, “с какими-то особыми политическими полномочиями”, добавил Кравчук.

При этом Кравчук констатирует, что Киеву “не так просто” будет вернуть оккупированные территории в прежнем состоянии.

Первый президент Украины считает, что сдвинуть ситуацию можно, предоставив Донбассу больше возможностей в системе местного самоуправления — “особую систему управления”.

— Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, — сказал он и добавил, что Донбасс может получить больше прав только в рамках законов Украины.

Глава украинской делегации в ТКГ также сообщил, что не планирует менять участников в составе украинской делегации, но не исключает ее пополнения.

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Назначение Кравчука

28 июля в Офисе президента сообщили, что Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ, а 30 июля президент Владимир Зеленский назначил на его место Кравчука.

Первый президент Украины заявил, что желает ускорить наступление мира на Донбассе, но не ценой суверенитета страны.