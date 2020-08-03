В Украине с 3 августа начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. К той или иной зоне область относится, если:

загруженность коек в больницах для больных коронавирусом составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования коронавируса составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования больше, чем 10%.

Но, если в области в течение пяти дней будет ухудшаться ситуация, то ее разделят на районы и города и определят влияние каждого из них на распространение коронавируса.

Если влияет на 5%, то район или город попадает в зеленую зону, от 5 до 20% — в желтую, от 20 до 50% — в оранжевую, более 50% — в красную.

Пересматривать разделение на карантинные зоны будут каждые пять дней.

Какие области попали в красную карантинную зону

Города Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая карантинная зона

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны (Тернопольская область), Луцкий и Любашевский районы (Волынская область), Тысменицкий район (Ивано-Франковская область), Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы (Львовская область), Бучацкий район (Тернопольская область).

Желтая карантинная зона

Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яремче, а также:

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы (Винницкая область);

Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы (Волынская область);

Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы (Житомирская область);

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовской, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховской, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы (Закарпатская область);

Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надворнянский районы (Ивано-Франковская область);

Жолковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы (Львовская область)

Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы (Тернопольская область);

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы (Черновицкая область).

Все остальные регионы Украины попали в зеленую карантинную зону. На территории каждой будут действовать определенные ограничения. Самые жесткие предусмотренны для красной зоны.

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В частности, в городах, которые в нее попали, должны запретить работу общественного транспорта, учебных заведений, ТРЦ, кафе и ресторанов.

Но во время переезда из региона красной зоны в другие регионы не нужно проходить тестирование на коронавирус. Однако стоит учесть, что из-за остановки работы общественного транспорта пересечь границу красной зоны возможно только на личном транспорте.

Почему Луцк и Тернополь отказываются выполнять ограничения красной карантинной зоны

Исполняющий обязанности мэра Луцка Игорь Полищук заявил, что город без каких-либо особых причин зачислили к красному уровню эпидемической опасности.

Он объяснил, что в случае прекращения курсирования общественного транспорта и закрытия заведений десятки тысяч местных жителей не смогут доехать на работу, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет — очередные недопоступления.

Поэтому городской совет не будет вводить никаких ограничений.

Городской совет Тернополя во время внеочередной сессии также заявил, что не согласен с тем, что город попал в красную зону.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что предприятия, учреждения и организации города будут работать в обычном режиме.

Также он требует не останавливать междугороднее автобусное сообщение и отменить запрет остановки на железнодорожной станции.

Что говорят в Минздраве

В ответ на такие действия в Минздраве заявили, что местные власти могут только усиливать карантин. Отменить ограничения можно, только если есть разрешение Кабмина.

Со своей стороны, в МВД предупредили, что мэры городов красной зоны будут отвечать за каждую смерть от коронавируса, если откажутся усиливать карантин.

Показатели на высоком уровне, но Киев в зеленой зоне — почему

В столице уже длительное время фиксируют более 100 новых случаев заболевания за сутки. Но главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, что Киев попал в зеленую зону, потому что на протяжении последних 10 дней не превышал четыре национальных показателя, по которым город или регион относится к той или иной зоне.

Однако он отметил, что если ситуация в течение пяти дней изменится, то решение может быть пересмотрено.

Коронавирус в Украине 3 августа

Статистика Covid-19 в Украине на 3 августа свидетельствует об уменьшении количества больных. За минувшие сутки заболели 990 человек, общее количество инфицированных составляет 73 158.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (138), Ивано-Франковской (119), Харьковской (88) и Черновицкой (82) областях, а также в Киеве (102).

С начала эпидемии умерли 1 722 больных, выздоровели 39 642 пациента.