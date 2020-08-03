В Україні з 3 серпня почав діяти поділ на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. До тієї чи іншої зони область належить, якщо:

завантаженість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус становить більше, ніж 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом становить понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування більший, ніж 10%.

Але, якщо в області протягом п’яти днів погіршуватиметься ситуація, то її розділять на райони та міста і визначать вплив кожного з них на поширення коронавірусу.

Якщо впливає до 5%, то район чи місто потрапляє у зелену зону, від 5 до 20% — у жовту, від 20 до 50% — у помаранчеву, понад 50% — у червону.

Переглядатимуть поділ на карантинні зони кожні п’ять днів.

Які області потрапили до червоної карантинної зони

Міста Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева карантинна зона

Івано-Франківськ, Львів, Бережани (Тернопільська область), Луцький та Любешівський райони (Волинська область), Тисменицький район (Івано-Франківська область), Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони (Львівська область), Бучацький район (Тернопільська область).

Жовта карантинна зона

Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яремче, а також:

Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони (Вінницька область);

Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони (Волинська область);

Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони (Житомирська область);

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони (Закарпатська область);

Богородчанський, Городенківський, Косівський та Надвірнянський райони (Івано-Франківська область);

Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони (Львівська область);

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони (Тернопільська область);

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони (Чернівецька область).

Усі інші регіоні України потрапили до зеленої карантинної зони. На території кожної діятимуть певні обмеження. Найжорсткіші передбаченні для червоної зони.

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Зокрема, у містах, які до неї потрапили, повинні заборонити роботу громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе і ресторанів.

Але під час переїзду з регіону червоної зони в інші регіони не потрібно проходити тестування на коронавірус. Проте варто врахувати, що через зупинення роботи громадського транспорту перетнути кордон червоної зони можливо тільки на особистому транспорті.

Чому Луцьк і Тернопіль відмовляються виконувати обмеження червоної карантинної зони

Виконувач обов’язків мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що місто без будь-яких особливих причин зарахували червоного рівня епідемічної небезпеки.

Він пояснив, що у разі припинення курсування громадського транспорту та закриття закладів десятки тисяч місцевих жителів не зможуть доїхати на роботу, підприємства і підприємці понесуть збитки, а місцевий бюджет – чергові недонадходження.

Тому міська рада не запроваджуватиме жодних обмежень.

Міська рада Тернополя під час позачергової сесії також заявила, що не погоджується з тим, що місто потрапило до червоної зони.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що підприємства, установи і організації міста працюватимуть у звичайному режимі.

Також він вимагає не зупиняти міжміське автобусне сполучення та скасувати заборону зупинки на залізничній станції.

Що кажуть у МОЗ

У відповідь на такі дії в МОЗ заявили, що місцева влада може лише посилювати карантин. Скасувати обмеження можна, тільки, якщо є дозвіл Кабміну.

Зі свого боку, в МВС попередили, що мери міст червоної зони відповідатимуть за кожну смерть від коронавірусу, якщо відмовляться посилювати карантин.

Показники на високому рівні, але Київ у зеленій зоні – чому

У столиці вже тривалий час фіксують понад 100 нових випадків захворювання за добу. Але головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив, що Київ потрапив до зеленої зони, бо протягом останніх 10 днів не перевищував чотири національні показники, за якими місто або регіон відносять до тієї чи іншої зони.

Однак він зазначив, якщо ситуація протягом п’яти днів зміниться, то рішення можуть переглянути.

Коронавірус в Україні 3 серпня

Статистика Covid-19 в Україні на 3 серпня свідчить про зменшення кількості хворих. За минулу добу захворіли 990 людей, загальна кількість інфікованих становить 73 158.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській (138), Івано-Франківській (119), Харківській (88) та Чернівецькій (82) областях, а також у Києві (102).

Від початку епідемії померли 1 722 хворих, одужали 39 642 пацієнти.