Метро на Виноградарь: какими будут станции (ФОТО)

В Киеве продолжают строить метро на Виноградарь. Строители уже забетонировали очередную часть перекрытий внутренних помещений на будущей станции Мостицкая.

Кроме того, начали монтировать арматурный каркас для последней части перекрытий этого участка.

Между тем Киевметрострой показал фото, какими будут станции Мостицкая и Проспект Правды. Так, на станции Мостицкой на крыше даже планируют сделать газон.

Читайте: Как в Киеве во время карантина строят метро на Виноградарь

На Проспекте Правды впервые хотят использовать желтые металлические, а также стеклянные панели. Согласно планированию, на станции Виноградарь могут появиться необычные светильники, а на Улице Маршала Гречко — рельефный потолок.















Газон на крыше и стеклянные панели: каким будет метро на Виноградарь / 4 фотографии

Всего на Виноградарь планируют построить четыре станции метро от конечной Сырец. Мэр Киева Виталий Кличко уже сообщал, что строительство перешло в активную фазу.

Строители делают все, чтобы в декабре 2021 года две станции метро на Виноградарь были открыты.

Источник: Киевметрострой

Фото: Киевметрострой