Как в Киеве во время карантина строят метро на Виноградарь

Киев не только борется с коронавирусом, но и продолжает воплощение важных инфраструктурных проектов, в частности продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградарь — Мостицкой и Проспект Правды, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, специалисты заканчивают собирать большой проходческий комплекс немецкой компании Herrenknecht длиной 96 метров.

— Вес тоннелепроходческого щита, который является фактически буром, — более 200 тонн. Он начнет работу со стороны станции Мостицкая и финиширует почти через 1,3 км – возле станции Сырец. Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев, — рассказал Кличко.

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Кроме того, продолжаются работы по разработке котлована от Мостицкой до Проспекта Правды, где тоннель будет двухъярусным.

Длина участка между двумя станциями — 3,7 км.

В Киевметрострое обещают в декабре 2021 года, как и планировалось, сдать в эксплуатацию новые станции на Виноградарь. Они будут переревозить более 90 тыс. пассажиров в сутки.

Источник: Віталій Кличко