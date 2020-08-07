У каждого украинца есть конституционное право на получение земельного участка — эксперт

У каждого украинца есть конституционное право на получение земельного участка, но об этом праве или забывают, или создают технические и бюрократические препятствия. Написал в Facebook политолог Николай Давидюк.

По его словам, люди не хотят обращаться к Держгеокадастру по земельным вопросам, потому что ведомство всегда было коррумпированным органом.

— У нас сотнями гектаров владеют олигархи, действующие и отставные чиновники, дети политиков, любовницы министров, любовники депутатов, но не всегда земли хватает для тех, кому она действительно нужна, а особенно тем, кто защищал страну в трудный момент. Новый глава Держгеокадастра Роман Лещенко начал заниматься социальными вопросами, которые годами не решались, откладывались или замалчивались, — отметил эксперт.

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Давидюк подчеркивает, что председатель Держгеокадастра из-за своей деятельности и позиции столкнулся с угрозами, манипуляциями и ультиматумами. А вопрос земли нужно решать через конструктивный диалог.

Напомним, Держгеокадастр с приходом нового руководителя начал аудит земель сельскохозяйственного назначения, которые были приватизированы с 2013 по 2020 годы. За семь лет с государственной в частную собственность передали почти 700 тыс. га земель. Из них 570 тыс. га — под ведение сельского хозяйства.

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