Независимо от референдума: стране-агрессору запретят покупать землю в Украине

Финальная версия законопроекта о рынке земли запрещает странам-агрессорам приобретать в собственность украинские земли сельхозназначения, даже если украинцы допустят к рынку земли иностранцев на всеукраинском референдуме.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский на пресс-конференции, посвященной финальной версии законопроекта о рынке земли.

По его словам, определенные ограничения в отношении иностранцев останутся в силе, несмотря на итоги референдума.

– Запрещается покупка земель юридическими лицами, участникам которых есть граждане страны-агрессора или у которых невозможно установить конечного бенефициара, или если последний зарегистрирован в оффшорной зоне; членам террористических организаций, а также лицам, в отношении которых существуют персональные санкции, – сказал он.

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Кроме того, независимо от результатов референдума, иностранцы не смогут покупать участки сельхозназначения ближе, чем в 50 км до границы Украины.

– Запрещается осуществлять операции, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы, – отметил Сольский.

Как уточнила позже пресс-служба Кабинета министров, на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым любые сделки будут считаться недействительными, кроме передачи земельного участка по наследству.