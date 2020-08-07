У кожного українця є конституційне право на отримання земельної ділянки – експерт

У кожного українця є конституційне право на отримання земельної ділянки, але про це право або забувають, або створюють технічні та бюрократичні перепони. Написав у Facebook політолог Микола Давидюк.

За його словами, люди не хочуть звертатися до Держгеокадастру по земельних питаннях, тому що відомство завжди було корумпованим органом.

– У нас сотнями гектарів володіють олігархи, чинні та відставні чиновники, діти політиків, коханки міністрів, коханці депутатів, але не завжди землі вистачає для тих, кому вона дійсно потрібна, а особливо тим, хто захищав країну в найскрутніший момент. Новий очільник Держгеокадастру Роман Лещенко почав займатися соціальними питаннями, які роками не вирішувалися, відкладалися чи замовчувалися, — зазначив експерт.

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Давидюк підкреслює, що голова Держгеокадастру через свою діяльність і позицію стикнувся з погрозами, маніпуляціями та ультиматумами. А питання землі потрібно вирішувати через конструктивний діалог.

Нагадаємо, Держгеокадастр із приходом нового керівника розпочав аудит земель сільськогосподарського призначення, які були приватизовані з 2013 по 2020 роки. За сім років із державної в приватну власність передали майже 700 тис. га земель. Із них 570 тис. га – під ведення сільського господарства.

Раніше ми писали, як розділять землю державних сільгосппідприємств.