Паспорта в форме книжечки постепенно выведут из обращения — Кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки постепенно выведут из обращения.

Теперь соответствующее решение должна принять Верховная Рада.

Новый законопроект, среди прочего, предусматривает, что паспорт в форме книжечки будет иметь срок действия. Поэтому, когда гражданину нужно будет вклеить новое фото, то паспорт ему уже заменят на пластиковую карту.

Всем, кому еще не исполнилось 25 лет, также выдадут новый пластиковый паспорт, вместо замены фотографии.

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Если вы успели вклеить фото в 25-летнем возрасте, то новый паспорт можно будет получить в 45 лет. Если же вы вклеили новую фотографию в 45-летнем возрасте, то паспорт будет иметь бессрочное действие.

Обменивать паспорта в форме книжечки на пластиковые карточки специально не нужно.

Паспорти у формі книжечки поступово виведуть з обігу – законопроект by Віта Гірко on Scribd

Сейчас в Украине паспорт в смартфоне официально является цифровым аналогом бумажных документов.

Показывать электронный документ в приложении Дія можно как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, при получении посылок, писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.