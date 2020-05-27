Кабинет министров рассмотрел внесение изменений в Правила регистрации места жительства.

Это решение опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Теперь при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя.

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В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства будет с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи.

Также в заявлении на регистрацию места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.

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