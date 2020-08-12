Паспорти у формі книжечки поступово виведуть з обігу – Кабмін схвалив законопроект

Кабмін схвалив законопроект, який передбачає, що паспорт громадянина України у формі книжечки поступово виведуть з обігу.

Тепер відповідне рішення повинна ухвалити Верховна Рада.

Новий законопроект, серед іншого, передбачає, що паспорт у формі книжечки матиме термін дії. Тому, коли громадянину потрібно буде вклеїти нове фото, то паспорт йому вже замінять на пластикову карту.

Усім, кому ще не виповнилось 25 років, також видадуть новий пластиковий паспорт, замість заміни фотографії.

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Якщо ви встигли вклеїти фото у 25-річному віці, то новий паспорт можна буде отримати у 45 років. Якщо ж ви вклеїли нову фотокартку у 45-річному віці, то паспорт матиме безстрокову дію.

Обмінювати паспорти у формі книжечки на пластикові картки спеціально не потрібно.

Паспорти у формі книжечки поступово виведуть з обігу – законопроект by Віта Гірко on Scribd

Наразі в Україні паспорт у смартфоні офіційно є цифровим аналогом паперових документів.

Показувати електронний документ у додатку Дія можна як посвідчення особи, якщо зупинить поліція, а також на пошті, під час отримання посилок, листів і під час покупки алкоголю або тютюну для підтвердження повноліття.