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Факты / Украина

При выезде из Крыма самоизоляция не нужна в случае отрицательного ПЦР-теста

После выезда из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя при условии получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус можно досрочно сняться с самоизоляции.

Также автоматически прекращается обязательство по самоизоляции в течение 14 дней в случае, если срок самоизоляции закончился.

Самоизоляция отменена для абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

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В случае, если человек придерживался самоизоляции в течение 14 дней и пользовалась сервисом Дій вдома, он может пересечь КПВВ без согласования Минреинтеграции и разрешения председателя Госпогранслужбы.

Как попасть в Крым во время карантина

С 9 по 30 августа временно ограничивается пропуск граждан через КПВВ на админгранице с Крымом. Однако есть исключения, которые позволяют ездить в Крым при наличии определенных документов и статусов.

Сейчас пересекать границу имеют право лица, которые потеряли близкого человека, имеют принцип единства семьи, тяжело болеют и абитуриенты.

Источник: Кабмин

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