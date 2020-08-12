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Факти / Україна

При виїзді з Криму самоізоляція не потрібна у разі негативного ПЛР-тесту

Після виїзду з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за умови одержання негативного результату ПЛР-тестування на коронавірус можна достроково знятися з самоізоляції.

Також автоматично припиняється зобов’язання щодо самоізоляції протягом 14 днів у разі якщо термін самоізоляції закінчився.

Самоізоляція скасована для тих абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

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У випадку, якщо особа дотримувалася самоізоляції протягом 14 днів та користувалася сервісом Дій вдома, вона може перетнути КПВВ без погодження Мінреінтеграції та дозволу голови Держприкордонслужби.

Як потрапити в Крим під час карантину

З 9 до 30 серпня тимчасово обмежується пропуск громадян через КПВВ на адмінмежі з Кримом. Однак є винятки, які дозволяють їздити у Крим за наявності певних документів та статусів.

Наразі перетинати кордон мають право особи, які втратили близьку людину, мають принцип єдності сім’ї, важко хворіють та абітурієнти.

Джерело: Урядовий портал

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