Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямого діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.
Глава держави вважає, що переговори повинні бути проведені, якщо вони можуть наблизити припинення війни на Донбасі.
Зеленський нагадав про переговори, які провів з Путіним перед тим, як вступило в силу перемир’я 27 липня.
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– Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього недостатньо. Я не боюся прямого діалогу з президентом Росії. Я думаю, що це правильно, – сказав він.
Президент додав, що, якщо не буде діалогу між Україною і Росією, тоді не буде і результату.
Саміт у нормандському форматі
24 серпня Володимир Зеленський заявив, що зустріч лідерів нормандської четвірки може пройти в кінці вересня 2020 року.
Про це він повідомив за підсумками зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маас.
Джерело: Euronews