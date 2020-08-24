Встреча лидеров нормандской четверки: дата проведения

Встреча лидеров нормандской четверки может пройти в конце сентября 2020 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маас.

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— Я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня. Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины. Согласились, что саммит лидеров нормандской четверки должен состояться в конце сентября, — заявил Зеленский.

24 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча министров нормандской четверки запланирована и должна пройти в полном составе.

Встреча министров Украины, Германии, Франции и России может состояться в сентябре.