Сейчас идет первая мировая биологическая война — Данилов

В мире сейчас идет первая биологическая война, последствия которой ощущает весь мир, в частности, Украина.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что государства-партнеры должны объединяться для противодействия биологической угрозе, которая “становится даже более опасной, чем ядерное оружие”.

Кроме биологической угрозы в современном мире существует также кибернетическая, добавил Данилов.

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Пандемия коронавируса — искусственная или естественная

С самого начала пандемии Covid-19 вирус SARS-CoV-2 постоянно описывался как “новый” из-за его уникальных структурных особенностей.

Китай, где впервые обнаружили новый коронавирус, распространял мнение о том, что пандемия Covid-19 — это естественная вспышка инфицирования, возникшая после контакта людей с животными.

В марте Данилов заявил, что Украина располагает данными о том, что вспышку коронавируса вызвала утечка из лаборатории в китайском Ухане.