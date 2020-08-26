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Факти / Україна

Нині триває перша світова біологічна війна – Данілов

У світі нині триває перша біологічна війна, наслідки якої відчуває увесь світ, зокрема, Україна.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він наголосив, що держави-партнери повинні об’єднуватися для протидії біологічній загрозі, яка “стає небезпечнішою навіть за ядерну зброю”.

Окрім біологічної загрози у сучасному світі існує також кібернетична, додав Данілов.

Читайте: В окуповану Горлівку коронавірус завезли з Китаю через Москву – Данілов

Пандемія коронавірусу – штучна чи природна

Від самого початку пандемії Covid-19 вірус SARS-CoV-2 постійно описувався як “новий” через його унікальні структурні особливості.

Китай, де вперше виявили новий коронавірус, поширював думку про те, що пандемія Covid-19 – це природний спалах інфікування, що виник після контакту людей з тваринами.

У березні Данілов заявив, що Україна має дані про те, що спалах коронавірусу викликав витік із лабораторії в китайському Ухані.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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