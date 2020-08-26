Цены на газ, воду и электроэнергию: чего ждать украинцам в 2021-2023

Минэкономики Украины прогнозирует, что в течение 2021-2023 годов импортированный природный газ подорожает до $214 за 1 тыс. куб. м.

Голубое топливо будет дорожать на 19,6% в среднем ежегодно. В 2020 году изменения цен не предвидится, говорится в прогнозе.

К слову, в Нафтогазе заявили, что в середине августа 2020 года предложат населению тариф Годовой с фиксированной ценой на газ 4,73 грн/кубометр.

Рост цен на газ для населения

В последующие три года вырастут цены на газ для населения, ожидают в ведомстве.

В 2021 году – на 19% (+-3%);

В 2022 году – на 24% (+-3%);

В 2023 году – на 6% (+-3%).

Рост цен на водоснабжение

Уже в нынешнем году подорожает централизованное водоснабжение — на 23% (+-5%), прогнозирует ведомство.

В 2021-м водоснабжение подорожает на 20% (+-5%), в 2022-2023 годах — на 11% и 5% (+-5%).

Предвидеться также аналогичное повышение цен и для централизованного водоотвода.

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Рост цен на электроэнергию для бизнеса

Минэкономики прогнозирует, что цены на электроэнергию для промпредприятий в последующие три года вырастут на 10%.

Источник: Минэкономразвития