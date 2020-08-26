Ціни на газ, воду та електроенергію: чого чекати українцям у 2021-2023

Мінекономіки України прогнозує, що протягом 2021-2023 років імпортований природний газ здорожчає до $214 за 1 тис. куб. м.

Блакитне паливо дорожчатиме на 19,6% у середньому щорічно. У 2020 році змін цін не передбачається, йдеться у прогнозі.

До слова, у Нафтогазі заявили, що у середині серпня 2020 року запропонують населенню тариф Річний із фіксованою ціною на газ 4,73 грн/кубометр.

Зростання цін на газ для населення

У наступні три роки зростуть ціни на газ для населення, очікують у відомстві.

У 2021 році – на 19% (+-3%);

У 2022 році – на 24% (+-3%);

У 2023 році – на 6% (+-3%).

Зростання цін на водопостачання

Уже в нинішньому році здорожчає централізоване водопостачання – на 23% (+-5%), прогнозує відомство.

У 2021-му водопостачання здорожчає на 20% (+-5%), у 2022-2023 роках – на 11% і 5% (+-5%).

Передбачається також аналогічне підвищення цін і для централізованого водовідведення.

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Зростання цін на електроенергію для бізнесу

Мінекономіки прогнозує, що ціни на електроенергію для промпідприємств у наступні три роки зростуть на 10%.

Джерело: Мінекономрозвитку