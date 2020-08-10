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Факты / Украина / Общество

Тариф Годовой Нефтогаз опубликовал цены на газ без стоимости доставки

В середине августа Нафтогаз предложит населению тариф Годовой с фиксированной ценой 4,73 грн/кубометр. Однако цена приводится с учетом НДС, но без стоимости доставки.

Об этом сообщает пресс служба Нафтогаза.

Бытовые потребители могут приобрести природный газ по тарифному плану Месяцный, по которому цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки.

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В частности, в августе 2020 цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн/кубометр.

— С 1 августа больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых клиентов. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиентов, учитывая стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками, — рассказал директор Нафтогаз Украины Максим Рабинович.

Цены на газ в Украине

С 1 августа не действует постановление Кабмина о возложении на Нафтогаз специальных обязанностей на рынке газа (ПСО), а все бытовые потребители переведены на тариф Месячный. Он предусматривает постоплату за потребленный газ.

В июле 2020 цена на газ также выросла — на 7% (до 2,298 тыс. грн за тысячу кубометров).

В то же время в Нафтогазе говорят, что, несмотря на повышение цен ближе к отопительному сезону, стоимость газа в 2020 году будет ниже по сравнению с прошлым примерно на 30%.

Фото: Dreamstime

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