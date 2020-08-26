24 августа Украина отмечала День независимости. Во время второго празднования при президентстве Владимира Зеленского ограничились маршем и концертом к празднику.

Конечно, не обошлось и без вала критики в адрес шоу, устроенного руководством государства.

Кто-то обвинял власть в том, что она не проводит парады, кто-то остался в восторге от концерта, а кто-то не может не обругать его.

В который раз мы вместо празднования одного из крупнейших достижений Украины решили искать “правильных и неправильных”.

Факты ICTV рассказывают, как отпраздновали День независимости и как отреагировали украинцы на различные мероприятия.

Празднование Дня независимости

В этом году День независимости Украины пришлось праздновать в условиях карантина, который стал следствием пандемии Covid-19.

Официальные мероприятия к празднику перенесли с Майдана Независимости на Софиевскую площадь. Началось все в девять утра, когда колонна во главе с президентом и его супругой двинулась мимо стены памяти.

Вместе с ними в колонне двигались родственники и близкие тех героев, которые погибли на Донбассе, защищая Украину. После почтения памяти погибших колонна двинулась к Софийской площади.

Уже там началась торжественная речь Зеленского ко Дню независимости. Президент в очередной раз вспомнил о режиме прекращения огня на Донбассе, которого сейчас удается более или менее придерживаться.

— Сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном — пусть дни тишины станут месяцами. Месяца — годами. Года — веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земле, — сказал глава государства во время речи.

Много внимания Зеленский уделил борьбе с коронавирусом, состоянию дел в стране. А после этого началось вручение государственных наград, отличий и званий.

Потом на Софиевской площади состоялся небольшой концерт под названием Песенная история современной Украины, на котором украинские артисты исполняли различные песни.

В то же время, в парке Тараса Шевченко собрались тысячи людей — экс-военные и добровольцы, которые защищали нашу страну. Все они пришли на Марш защитников, организованный Движением ветеранов Украины.

Они прошли по улицам Киева, таким образом продолжая традицию, которую начали в 2019 году.

Конечно, не обошлось без уже таких привычных для Украины “зрад” и “перемог“. Однако здесь хочется сказать, что на такие праздники, как День независимости страна должна объединяться не взирая на то, во что каждый из нас верит, и чего хочет.

Однако мы снова видим, что многие люди находятся в своей зоне комфорта. Даже такого праздника, как День независимости не достаточно, чтобы объединить людей.

— Вы не поверите, но настоящая политика — это способность обьединить культуры, отражённые на фото. В день, когда очень многие ругают зелёных, я решил им помочь. Оценкой и советом. Проблема Зеленского не в том, что он “изолировался на Софиевской в то время, как весь народ собрался на Крещатике и Майдане”. Проблема не в том, что ему лично ближе сцена, чем театр боевых действий, не в том, что он предпочитает артистов, а не военных. Проблема в том, что потеряли темп, — пишет политический обозреватель Алексей Арестович.

В частности, фигуры президента в Украине не достаточно для этой цели. Речь идет не только о Зеленском, но и любом политике, на самом деле. Возьмем Францию, которую можно назвать настоящей европейской страной.

В 2017 году Марин Ле Пен боролась за пост президента страны, открыто осуждая Запад и не скрывая своей приверженности России. Да, Эммануэль Макрон победил, но его оппонент смогла набрать около 33% голосов.

Частично проблема в Украине в том, что нас объединял не кто-то, а что-то. Проевропейский курс, противостояние России и тому подобное.

Три лагеря

На самом деле, разные мнения касательно политики — основа любого демократического государства. Всегда найдутся те, кто будет выступать против той или иной мысли, даже если ее поддерживает подавляющее большинство.

Вспомнить тот же референдум в поддержку Акта провозглашения независимости Украины. Тогда около 90% граждан высказались за независимость страны.

— Это свидетельствует о том, что Украина прежде всего – демократическое государство. Потому что дуализм или разноплановость мнений, возможна исключительно в демократическом государстве. Я не буду показывать пальцем на те государства, в которых есть единое правильное мнение, — считает политолог Евгений Магда.

И разность взглядов не должна быть проблемой. Но настораживает то, что на этой базе “лидеры мнений” натравливают людей друг на друга.

Голосовал не за того политика или партию на выборах — предатель страны, не согласен с той или иной мыслью — агент иностранного государства, отстаиваешь свое мнение — тебе с нами не по пути. И примеры можно приводить очень долго.

Такой ситуацией хорошо научились пользоваться и при первой возможности “мочить” всех несогласных, ведь мысль есть “или моя, или неправильная”. Иногда прибегают и к искажению информации.

Зеленский в своей речи ко Дню независимости попросил “не путаться под ногами” тех, у кого была возможность построить Украину. Понятно, что речь идет о руководителях государства, но некоторые решили перекрутить это заявление.

— Сердце наполняется радостью, когда видишь, как десятки и десятки тысяч людей, которых Зеленский сегодня попросил не путаться у него под ногами, пошли не на официальное шапито, а на многолюдный марш настоящих защитников Отечества, — написал пятый президент Петр Порошенко.

Серце сповнюється радістю, коли бачиш, як десятки й десятки тисяч людей, яких Зеленський сьогодні попросив не плутатися… Опубликовано Петро Порошенко Понедельник, 24 августа 2020 г.

Но не понятно, почему для Порошенко “не путаться под ногами” Зеленского должны именно ветераны войны на Донбассе, к которым он неоднократно выражал свое уважение.

Противостояние власти и оппозиции — нормальная ситуация для любой страны, но подобное переходит все границы. И если в течение независимости Украины обычно было две силы, то сейчас создается впечатление, что их стало три.

На фоне войны с Россией выделилась пророссийская сила, которая получила значительную поддержку. Стоит только посмотреть на нынешний состав парламента.

И перипетии за то, кто больше “патриот” только подпитывают ее. Оставаясь в стороне эта сила будет получать все больше голосов, критикуя и власть, и часть оппозиции.

Если этой силе удастся получить преимущество, то уже будет не важно, кто был прав или нет раньше.

Такая разная реакция

Еще до завершения празднования Украина увидела, как разделились мнения относительно официальных событий ко Дню независимости. Особой критике подвергли концерт на Софиевской площади.

Во-первых, многих возмутила подборка исполнителей. Ведь среди них были дуэт Время и Стекло, который неоднократно выступал в РФ после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, Олег Винник, который приобрел дурную славу участием в российском флешмобе Всем Мир и тому подобное.

Во-вторых, далеко не все оценили репертуар, который выбрали ко Дню независимости. Многие песни исполняли на русском языке, что неприятно поразило некоторых украинцев.

— Специально посчитал язык исполнения песен во время выступления Зеленского ко Дню независимости. Правда непонятно какой страны. Так вот: 63% — на украинском, 30% — на русском, 7% — на английском и крымскотатарском, — написал в Facebook член правления Национального украинского молодежного объединения Олег Слабоспицкий.

Спецом порахував мову виконання пісень під час виступу ЗЕ до Дня Незалежності. Правда незрозуміло якої країни. Так… Опубликовано Олегом Слабоспицьким Понедельник, 24 августа 2020 г.

Еще одной частью “зради” стало использование песен украинских исполнителей без их согласия. В частности, на это обратили внимание группы Бумбокс и Океан Эльзы, а также Александр Положинский, который недавно вышел из состава группы Тартак.

Здесь стоит заметить, что публичное исполнение музыкальных произведений во время официальных церемоний допускается без согласия автора, но с указанием его имени и источников заимствования.

Да, артисты правильно сделали, что обратили на это внимание, ведь во время концерта не указывали авторов песен. Однако уже юристам стоит давать оценку относительно того, можно ли считать его официальной церемонией и действительно есть ли проблемы с авторским правом при использовании соответствующих композиций.

Не понравилось многим и отсутствие парада. Но на смену ему пришел Марш защитников, который многим пришелся по душе.

— Марш это сильная вещь, которая помогает как и тем, кто марширует, так и зрителям. К нам подошла мама умершего сына на фронте и поблагодарила — это очень сильно. А то, что устроил Зеленский, не могу даже комментировать, — рассказал Фактам ICTV киевлянин Георгий.

Конечно, отсутствие парада можно аргументировать и пандемией коронавируса, но его не было и в прошлом году.

Об этом в своей речи упомянул и Зеленский. Он рассказал, где должна быть военная техника в эти времена.

— Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника — сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию, — заявил глава государства.

И для некоторых и само празднование было непонятным, ведь карантин в стране никто не отменял. Да, он адаптивный, но Киев в желтой зоне и излишней осторожности не помешало бы.

— Думаю, именно в этом году, стоило отпраздновать дома с бокалом вина, и призвать всех сделать так же. Или если хочется собраться, то где-то в беседке на шашлык, с антисептиками и всеми средствами индивидуальной защиты, а не толпой в тысячи человек на городской площади, — рассказывает житель столицы Александр.

Есть и те, кто не понимают возмущение исполнения песен на русском языке на День независимости.

Ведь все, что исполняли украинские артисты — создано в нашем государстве. Об этом также нужно помнить.

— Эй, люди, чего возмущаетесь? Это наша действительность. Это то, что мы произвели за 29 лет. Оно же нравится нашему независимому, трудолюбивому, честному и мудрому народу. Оно лидирует в топах YouTube и телеканалов, — высказывает мнение выпускающий редактор Zaxid.net Владимир Пыриг.

Бачу в стрічці обурення тим, що на організованих владою урочистостях до Дня Незалежності звучала російськомовна попса,… Опубликовано Володимиром Пирігом Понедельник, 24 августа 2020 г.

И в этой погоне за “правдой” мы, кажется, забыли значение праздника.

Политически разделены

Шестой президент уже неоднократно говорил о том, что Украина должна быть единой. Касается это не только территориальной целостности, которая является важной составляющей любого государства, но и людей.

Мы так давно привыкли делить друг друга, что уже и не вспомнить, когда мы не переходили на личности во время жарких дискуссий.

Но такие вещи на руку только политикам, а не гражданам страны.

Никто не запрещает украинцам праздновать День независимости так, как им заблагорассудится. Хочется пойти на Софиевскую площадь и послушать речь президента и остаться на концерт — ваше право.

Хочется участвовать в других мероприятиях, таких как Марш защитников — этого тоже никто не в праве запретить.

— Я не знаю, как у кого, а у меня до сих пор сжимает горло при словах День независимости. Я помню, как меня переполнила гордость, когда впервые желто-голубой флаг поднялся над мэрией моего родного Киева, я помню тот восторг, которой охватил меня, когда Верховная Рада — после долгих споров — приняла Акт, которым была провозглашена независимость Украины. День независимости — замечательный праздник. К сожалению 2020-й заставил встретить его дома, но это не уменьшает торжества этого дня. Я просто слушал украинские песни — и современные, и те, что пели воины УПА. С надеждой на то, что тридцатую свою годовщину моя Украина встретит под мирным небом, — сказал житель столицы Юрий.

Мы привыкли вырывать из контекста, придавать значение не тем событиям, винить не тех людей. Например, сейчас часто во время критики концерта ко Дню независимости раздается имя шестого президента.

И трудно поверить, что глава государства так усердно занимался планированием официальных мероприятий ко Дню независимости, что лично выбирал песни, которые звучали во время концерта.

Кстати, план мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины независимости Украины разработало Министерство культуры и информационной политики.

Критиковали за празднование Дня независимости не только Зеленского. Например, пятого президента Петра Порошенко — за проведение парада во время событий 2014 года.

День независимости — не праздник для политиков и политических лозунгов. Это — праздник для каждого украинца, который знает цену, которую мы заплатили и платим до сих пор за свою независимость.

Но мы превращаем его в выяснение отношений, поиск крайних, вместо того, чтобы наслаждаться моментом.

В такие дни политические предпочтения должны отходить не на второй и не на третий план, а настолько далеко, чтобы о них и не вспоминали. Мы также должны перестать делить друг друга — на восточных и западных, на столичных и нет, на “настоящих” и “ненастоящих” патриотов.

Казалось, что мы прошли этот этап, но события последних месяцев показывают, что нет. И этим могут прекрасно воспользоваться те, кому собственная выгода дороже будущего Украины.

И тогда не поздоровится каждому украинцу.

Владислав Бомбела