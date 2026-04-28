Тайвань перевел свои силы в состояние повышенной готовности после того, как в районе острова были зафиксированы китайские военные корабли.

Вечером в понедельник вблизи стратегической зоны недалеко от островов Пэнху в Тайваньском проливе тайваньские военные обнаружили два корабля Китая — эсминец и фрегат.

В Министерстве обороны Тайваня сообщили, что внимательно отслеживают все передвижения китайских военных и реагируют в соответствии с ситуацией. За сутки вокруг острова было зафиксировано девять кораблей и более двадцати военных самолетов Китая.

В Тайбэе отмечают, что такая регулярная активность со стороны Китая только усиливает напряженность в регионе. В свою очередь Китай заявляет, что его патрулирование является законным, и продолжает рассматривать остров как часть своей территории.

На фоне этого обострения мы решили разобраться, где расположен Тайвань и какие государства находятся рядом с ним.

Тайвань: расположение на карте мира

Тайвань на карте мира расположен в Восточной Азии, а именно в западной части Тихого океана. Это большой остров, который находится к востоку от материкового Китая. Расположение Тайваня имеет стратегическое значение, ведь он лежит на пересечении важных морских путей.

Географически остров вытянут с севера на юг примерно на 400 км, а его ширина составляет около 150 км. Тайвань на карте мира легко узнать благодаря его положению вдоль так называемой “первой островной цепи” в Азии.

Остров отделен от материковой части КНР Тайваньским проливом. Наименьшее расстояние между побережьями составляет примерно 130–180 км. Именно этот пролив является ключевым географическим и политическим фактором региона.

Какими морями и океанами омывается Тайвань

Тайвань находится в зоне влияния сразу нескольких водных бассейнов. С востока остров омывается Тихим океаном, что определяет его климатические особенности. С севера расположено Восточно-Китайское море, а с юга — Южно-Китайское море.

Такое расположение формирует влажный субтропический климат с частыми тайфунами. Воды вокруг Тайваня богаты биоресурсами. Поэтому здесь развито рыболовство, что влияет на экономику региона.

Географические особенности острова

Тайвань характеризуется сложным рельефом. Большую часть острова занимают горные массивы, которые простираются вдоль его центральной части. Самая высокая точка — гора Юйшань, которая является одной из самых высоких в Восточной Азии.

Западная часть острова равнинная, и именно там сосредоточено большинство населения и крупные города. Реки Тайваня короткие, но полноводные из-за большого количества осадков.

Где находится Тайвань и кто его соседи

Если рассматривать Тайвань на политической карте, его ближайшими соседями являются Китай на западе, Япония на северо-востоке и Филиппины на юге. От Японских островов Тайвань отделяет Восточно-Китайское море, а от Филиппин — пролив Лусон.

Такое расположение делает Тайвань важным геополитическим узлом в регионе.

