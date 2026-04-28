В Житомирской области задержаны два российских агента, которые пытались совершить заказное убийство Героя Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, два агента провели доразведку возле дома военного и согласовали с представителями российских спецслужб план убийства.

После этого они ждали от куратора из России геолокацию схрона, из которого должны были забрать огнестрельное оружие для нападения на украинского генерала из засады вблизи его жилья.

Однако правоохранители задержали обоих киллеров на этапе подготовки к покушению на жизнь Героя Украины.

По информации СБУ, заказы РФ выполняли двое наркозависимых из Коростышева. В поле зрения российских спецслужб они попали через Telegram-каналы, где искали легкие заработки на дозу.

По данным следствия, сначала агентам дали “тестовые задания”. В частности, в СБУ узнали, что оба фигуранта причастны к как минимум двум убийствам в северном регионе Украины.

У них изъяли во время обысков смартфоны с доказательствами их контактов с российскими спецслужбистами и подготовки к нападению на военного. Обоим мужчинам сообщили о подозрении:

ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса;

пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц) УК.

Как отметили в СБУ, российские агенты находятся под стражей. Им грозит пожизненное тюремное заключение с возможной конфискацией имущества.

