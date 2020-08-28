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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина не будет вводить жесткий карантин во время второй волны Covid-19

Кабмин не планирует повторно вводить в Украине жесткий локдаун в случае второй волны распространения коронавируса.

Об этом стало известно в ходе онлайн встречи Дениса Шмыгаля с участникам Европейской Бизнес Ассоциации.

Вместо этого правительство будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания. Сейчас министры работают над системным восстановлением экономической активности.

Читайте: В Украине обновили зоны карантина — список

Правила карантина в разных зонах

Новые правила адаптивного карантина начали действовать с 22 июля 2020 года и продлятся до 31 октября.

На территории красной карантинной зоны запретят работу общественного транспорта, посещать учебные заведения, кафе и рестораны.

Также запрещена деятельность хостелов и туристических баз, развлекательных заведений и робота ресторанов в ночное время.

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