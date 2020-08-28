Кабмін не планує повторно запроваджувати в Україні жорсткий локдаун у випадку другої хвилі поширення коронавірусу.

Про це стало відомо учасникам Європейської Бізнес Асоціації під час онлайн зустрічі з Денисом Шмигалем.

Натомість уряд покладатиметься на адаптивний карантин та локалізацію сплесків захворювання. Зараз міністри працюють над системним відновленням економічної активності.

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Правила карантину у різних зонах

Нові правила адаптивного карантину почали діяти з 22 липня 2020 року та триватимуть до 31 жовтня.

На території червоної карантинної зони заборонять роботу громадського транспорту, відвідувати заклади освіти, кафе і ресторани.

Також заборонена діяльність хостелів і туристичних баз, розважальних закладів і робота ресторанів у нічний час.