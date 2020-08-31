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Факты / Украина / Общество

Школы могут самостоятельно переносить каникулы во время карантина — МОН

Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам самостоятельно принимать решение о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации из-за продолжения карантина до 1 ноября.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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По его словам, школы смогут автономно определять правила организации образовательного процесса.

— Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. Кроме этого, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации “, — заявил Шкарлет.

Учебный год 2020-2021

Учебный год 2020-2021 начнется в тех школах, которые находятся в зеленой, желтой и оранжевой зонах.

В Украине с 1 сентября не будут работать те школы, которые относятся к административно-территориальным единиц, в которых установлено красный уровень эпидемической опасности.

В учебных заведениях изменят расписание уроков, а учителя будут опрашивать школьников о состоянии их здоровья и самочувствии. Также будут разработаны несколько входов для учащихся, чтобы избежать скопления людей.

Ученики 1-4 классов могут ходить в школу без использования защитных масок или респираторов, но все остальные ученики должны это делать. Во время уроков маски разрешено снимать.

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