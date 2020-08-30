Решение о переходе школ к смешанной форме обучения будет приниматься непосредственно руководством учреждения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что смешанное обучение — то это, когда процесс проводится в школе и дистанционно.

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Согласно рекомендациям Минздрава, обучение в школе прекратится, и оно перейдет на дистанционное только, когда регион будет находится в красной зоне.

— Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на красном уровне, например, на оранжевом уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы — и дистанционное и непосредственно стационарное в школе — это уже вопрос, который решается на уровне школы, — сказал он.

ПЦР-тестирование учителей

Накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19. По словам Степанова, в этом нет никакой необходимости.

Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.