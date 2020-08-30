PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Степанов рассказал о переходе школ на смешанное обучение

Решение о переходе школ к смешанной форме обучения будет приниматься непосредственно руководством учреждения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что смешанное обучение — то это, когда процесс проводится в школе и дистанционно.

Читайте: В Киеве будут закрывать всю школу в случае инфицирования одного учителя

Согласно рекомендациям Минздрава, обучение в школе прекратится, и оно перейдет на дистанционное только, когда регион будет находится в красной зоне.

— Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на красном уровне, например, на оранжевом уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы — и дистанционное и непосредственно стационарное в школе — это уже вопрос, который решается на уровне школы, — сказал он.

ПЦР-тестирование учителей

Накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19. По словам Степанова, в этом нет никакой необходимости.

Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх