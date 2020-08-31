Міністерство освіти та науки України рекомендувало школам самостійно ухвалювати рішення щодо перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації через продовження карантину до 1 листопада.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

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За його словами, школи зможуть автономно визначати правила щодо організації освітнього процесу.

– Керівникам навчальних закладів рекомендовано запровадити гнучку структуру освітнього процесу. Окрім цього, потрібно передбачити можливість внесення змін у терміни канікул, початку і завершення навчальних семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації”, – заявив Шкарлет.

Навчальний рік 2020-2021

Навчальний рік 2020-2021 розпочнеться у тих школах, які знаходяться у зеленій, жовтій та помаранчевій зонах.

В Україні з 1 вересня не працюватимуть ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

В навчальних закладах змінять розклад уроків, а вчителі опитуватимуть школярів про стан їхнього здоров’я, самопочуття. Також будуть розроблені кілька входів для учнів, щоб уникнути скупчення людей.

Учні 1-4 класів можуть ходити у школу без використання захисних масок чи респіраторів, але всі інші учні повинні це робити. Під час уроків маски дозволено знімати.