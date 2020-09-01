Инфекционный взрыв: Кличко спрогнозировал, закроют ли метро в Киеве

В Киеве могут остановить общественный транспорт, в частности, метро, ​​в случае так называемого инфекционного взрыва.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Это может произойти, когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые могут оказывать помощь больным. Это крайний случай. По показателям, этого не должно произойти, — сказал он.

Кличко также сообщил, что 1 сентября около 300 тыс. детей пойдут в детские сады и школы.

— Мы подготовлены, выделены из фонда 30 млн грн на измерение температуры и средства безопасности, — сказал мэр Киева.

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 31 августа коронавирус обнаружили у 277 жителей Киева. За сутки умерли шесть человек.

В общем коронавирус унес жизни 208 киевлян.

В столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.