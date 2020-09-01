Інфекційний вибух: Кличко спрогнозував, чи закриють метро в Києві

У Києві можуть зупинити громадський транспорт, зокрема, метро, у разі так званого інфекційного вибуху.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Це може статися, коли кількість хворих значно перевищуватиме кількість ліжок у лікарнях та лікарів, які можуть надавати допомогу хворим. Це крайній випадок. За показниками, цього не повинно відбутися, – сказав він.

Кличко також повідомив, що 1 вересня близько 300 тис. дітей підуть у дитячі садки та школи.

– Ми підготовлені, виділено з фонду 30 млн грн на вимірювання температури та засоби безпеки, – сказав мер Києва.

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Статистика коронавірусу в Києві

Станом на 31 серпня коронавірус виявили у 277 мешканців Києва. За добу померли шестеро людей.

Загалом коронавірус забрав життя 208 киян.

У столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.