Інфекційний вибух: Кличко спрогнозував, чи закриють метро в Києві

У Києві можуть зупинити громадський транспорт, зокрема, метро, у разі так званого інфекційного вибуху.
Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі Свободи слова на ICTV.
– Це може статися, коли кількість хворих значно перевищуватиме кількість ліжок у лікарнях та лікарів, які можуть надавати допомогу хворим. Це крайній випадок. За показниками, цього не повинно відбутися, – сказав він.
Кличко також повідомив, що 1 вересня близько 300 тис. дітей підуть у дитячі садки та школи.
– Ми підготовлені, виділено з фонду 30 млн грн на вимірювання температури та засоби безпеки, – сказав мер Києва.
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Статистика коронавірусу в Києві
Станом на 31 серпня коронавірус виявили у 277 мешканців Києва. За добу померли шестеро людей.
Загалом коронавірус забрав життя 208 киян.
У столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.