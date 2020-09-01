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Факты / Украина

Школьники могут уйти на внеплановые каникулы в октябре – Степанов

Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения дополнительных каникул в школах во время местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что такая пауза в учебном процессе необходима ради безопасности в условиях пандемии, ведь большое количество избирательных комиссий будут находиться в школах.

Степанов уточнил, что внеплановые каникулы будут недолгими.

— Чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились, — сказал министр.

Читайте: Не директор школы определяет, кто отправляется на самоизоляцию — Степанов

Учебный год стартовал

1 сентября миллионы украинских детей пошли в школы в тех регионах, которые не находятся в красной зоне эпидемиологической опасности.

К примеру, не пошли в школы с первого дня осени ученики в Ивано-Франковске. В городе продлили каникулы для школьников на две недели.

Ранее Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам самостоятельно принимать решение о переносе каникул.

Источник: PavlovskyNews

Фото: КМДА

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