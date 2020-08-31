Не директор школы определяет, кто отправляется на самоизоляцию — Степанов

Власти четко определили противоэпидемические правила в школах, в частности, какие должны быть действия, если заболел ученик или учитель.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.

— Кто определяет, кто отправляется на самоизоляцию, если заболел ученик — это определяет врач, это определяет эпидемиолог. Это не определяет руководитель учреждения, — сказал он.

Также Степанов проиллюстрировал алгоритм действий в ситуации, когда в школе инфицируется ученик.

— У ученика появились симптомы коронавирусной болезни, на него нужно надеть маску, перевезти его в другое помещение. То помещение, где находился ученик, проветрить, сделать дезинфекцию поверхностей. Обязательно сообщить родителям. Мобильная бригада делает тест ребенку. Если подтвержден коронавирус, врач-эпидемиолог определяет, в зависимости от контактов ребенка, кто отправляется на самоизоляцию, — сказал министр.

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В Киеве перед 1 сентября закрыли школу

31 августа КГГА сообщила, что учебно-воспитательный комплекс №240 Социум закрыли на карантин.

В школе коронавирус обнаружили у двух учителей, которые контактировали с 21 сотрудником учебного учреждения.

У еще одного учителя поднялась температура и появились другие признаки острой респираторной инфекции.