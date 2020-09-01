Украина может вернуться к жесткому карантину, если во всех без исключения регионах стремительно будет расти уровень заболеваемости коронавирусом, а заполненность коек для больных превысит 75%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам под Верховной Радой.

Но он отметил, что власть не может допустить такой ситуации. Также министр добавил, что адаптивный карантин, который сейчас действует в Украине, — это идеальный баланс, который позволяет вводить различные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном городе.

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Кроме того, Максим Степанов объяснил, почему весной, когда было меньшее количество случаев Covid-19, действовал жесткий карантин на национальном уровне, а сейчас такие ограничения не вводят.

По словам министра, это было обусловлено тем, что тогда медицинская система не была готова реагировать на коронавирус, сейчас ситуация совсем другая.

Между тем до 1 ноября в Украине действует адаптивный карантин. В Кабмине уверяют, что не планируют повторно вводить жесткий локдаун в случае второй волны распространения коронавируса.

Правительство будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию вспышек заболевания.