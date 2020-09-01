Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо у всіх без винятку регіонах стрімко зростатиме рівень захворюваності на коронавірус, а заповненість ліжок для хворих перевищить 75%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у коментарі журналістам під Верховною Радою.

Але він зазначив, що влада не може допустити такої ситуації. Також міністр додав, що адаптивний карантин, який наразі діє в Україні, – це ідеальний баланс, який дозволяє вводити різні обмеження залежно від епідеміологічної ситуації у конкретному місті.

Читайте: Можливість існує: Ляшко розповів про повернення жорсткого карантину

Крім того, Максим Стапанов пояснив, чому навесні, коли була менша кількість випадків Covid-19, діяв жорсткий карантин на національному рівні, а зараз такі обмеження не запроваджують.

За словами міністра, це було зумовлено тим, що тоді медична система не була готова реагувати на коронавірус, зараз ситуація зовсім інша.

Тим часом до 1 листопада в Україні діє адаптивний карантин. У Кабміні запевняють, що не планують повторно запроваджувати жорсткий локдаун у випадку другої хвилі поширення коронавірусу.

Уряд покладатиметься на адаптивний карантин та локалізацію спалахів захворювання.