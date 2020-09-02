В сентябре 2020 года цена газа для населения выросла почти на 50%, и здесь есть определенная рыночная тенденция, которая происходит каждый год, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

По его словам, летом цены всегда падают, но к зиме, как правило, поднимаются.

– Бывают определенные исключения, но общие тенденции цены газа — провал летом, повышение зимой. То же самое происходит сейчас, здесь нет ничего удивительного. Так работает рынок, – отметил он.

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Кроме того, как объяснил Коболев, украинский рынок является частью европейского, хотя и бывают определенные отклонения по времени и размеру изменения цены.

Стоимость газа в Украине

В сентябре цена на газ для населения вырастет на 45%. В тарифе Месячный он подорожает на 45,2% – до 4,7 грн за кубометр, а в тарифе Годовой стоимость голубого топлива вырастет до 5,24 грн за кубометр во второй половине сентября.

В Минэкономики прогнозируют, что газ будет дорожать в течение 2021-2023 годов.

Источник: Україна 24