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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цена на газ для населения в сентябре вырастет на 45% — Нафтогаз

Компания Нафтогаз Украины опубликовала цены на газ в сентябре для тех потребителей, которые покупают голубое топливо по тарифам Месячный и Годовой.

Цена газа в сентябре – тариф Месячный

В первом месяце осени газ подорожает на 45,2% до 4,7 грн за куб. м. В августе цена была установлена на уровне 3,24 грн за куб. м.

Цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа Месячный, говорится в сообщении Нафтогаза.

Цена газа в сентябре – тариф Годовой

По этому тарифу первые две недели сентября цену на газ можно зафиксировать на уровне 4,73 грн за куб. м с НДС (без стоимости распределения).

А во второй половине сентября (с 16 по 30 число) цена на голубое топливо вырастет до 5,24 грн за куб. м.

Для пользования тарифом Годовой необходимо заключить договор, напомнили в Нафтогаз Украины.

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Цена на газ для населения в сентябре вырастет на 45% — Нафтогаз

Газ подорожает в 2021 году

Цены на газ для населения будут расти в течение 2021-2023 годов, прогнозирует Минэкономики Украины.

Уже в следующем году украинцы будут платить за голубое топливо на 19% (+-3%) больше, ожидают в ведомстве.

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