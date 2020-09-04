До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень. Такий самий курс американської валюти передбачається і у 2021 році.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

– Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію – 27,8 грн, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам’яті, цифри такі самі, – сказав він.

Читайте: Долар дорожчає: курс валют на 4 вересня

Національний банк України також не очікує суттєвих коливань курсу долара до кінця року, а якщо буде нестабільність, НБУ втручатиметься в ситуацію на валютному ринку.

Прогноз інфляції

Мінекономіки України поліпшило прогнози інфляції, курсу долара і торгового балансу на 2020 рік.

Інфляція в 2020 році складе 5,9% грудень до грудня.

Згідно з прогнозом, який відомство представило у березні, цей показник був на рівні 11,6%.