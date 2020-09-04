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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар дорожает: курс валют на 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 32,73 грн, что ниже на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также НБУ установил курс доллара на уровне 27,69 грн, что выше на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют на 4 сентября:

  • $1 — 27,69 грн;
  • €1 — 32,73 грн;
  • 1 польский злотый — 7,39 грн;
  • 10 российских рублей — 3,68 грн.

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Прогноз курса валют

До конца 2020 года курс доллара в Украине будет колебаться на уровне 27-28 грн. Такой прогноз дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, этот показатель достижим, потому что бюджет пересматривали в апреле-мае, когда ожидалось значительно хуже влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

Источник: НБУ

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