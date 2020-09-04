У п’ятницю, 4 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 32,73 грн, що нижче на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.
Також НБУ встановив курс долара на рівні 27,69 грн, що вище на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.
Курс валют на 4 вересня:
- $1 — 27,69 грн;
- €1 — 32,73 грн;
- 1 польський злотий – 7,39 грн;
- 10 російських рублів – 3,68 грн.
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Прогноз курсу валют
До кінця 2020 року курс долара в Україні коливатиметься на рівні 27-28 грн. Такий прогноз дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, цей показник досяжний, тому що бюджет переглядали в квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної і фінансової кризи на Україну.