Шоста річниця Мінських угод: США закликали РФ вивести війська з України

У шосту річницю підписання Мінського протоколу посольство США в Україні закликало Росію повністю виконати свої зобов’язання.

Зокрема, РФ повинна вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

Також у посольстві запевнили, що США підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Читайте: Україна віддана Мінським угодам, але має різні сценарії розвитку ситуації – Кулеба

У 2014 році представники України, Росії та ОБСЄ підписали Мінський протокол або Мінські угоди.

Вони передбачали негайне двостороннє припинення застосування зброї, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб і виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.