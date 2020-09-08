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Факты / Украина

Около 400 шахтеров в Кривом Роге остались под землей в знак протеста

393 шахтера в Кривом Роге объявили подземный протест. Они требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Также среди требований — возвращение льготного стажа и прекращение нарушений при аттестации.

Под землей находятся 90 горняков шахты Гвардейская, 60 горняков шахты Терновская, 214 горняков шахты Родина и 29 горняков шахты Октябрьская.

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Другие предприятия Кривого Рога сообщили о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами.

Шахта Терновская остановила работу в 7.00. Администрация не пустила в шахту первую смену – все работники обещают выйти на протест на площадь возле админздания КЖРК.

Протесты шахтеров в Украине

22 июня под Кабмином собрались 100 шахтеров из Червонограда с требованием выплатить им зарплату.

По словам митингующих, власть не выплачивала им деньги четыре месяца и они безвозмездно работают работать на шахте Надежда.

В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.

Фото: Dreamstime

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