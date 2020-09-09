Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее воскресенье, за Виталия Кличко проголосовали бы 37,6%, за Ирину Верещук — 13,3%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра политических исследований Имидж-контроль. Опрос проводился 6-8 сентября 2020 во всех десяти административно-территориальных районах Киева. В нем приняли участие 2 035 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Третье место в рейтинге занял Андрей Пальчевский. За него готовы отдать свои голоса 6,4% среди тех, кто пойдет на выборы. Далее следуют Алексей Кучеренко (6,1%), Сергей Притула (5,3%), Андрей Ильенко (4,5%) и Дмитрий Гордон (3,9%). Ни один из остальных кандидатов не преодолевает отметку в 3%. Не определились с кандидатом — 4,8% избирателей.

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Явка на выборах прогнозируется высокая: 52% опрошенных заявили, что обязательно пойдут на выборы, еще 32,8% скорее всего пойдут на выборы. Скорее всего не пойдут на выборы 9,6%, а однозначно не будут участвовать в выборах 5,6%.

Напомним, что за месяц рейтинг Ирины Верещук вырос на 4,8% (с 8,5 до 13,3%), а Виталия Кличко — на 0,8% (с 36,8 до 37,6%). Рейтинг Андрея Пальчевского упал с 9,3% до 6,4%. Предыдущий опрос центр политических исследований Имидж-контроль проводил 1-9 августа 2020. Участие приняли 4 132 респондентов, статистическая погрешность не превышает 1,4%.

За политическую партию Слуга народа в столице готовы проголосовать 17,6% киевлян. Первое место же в рейтинге занимает партия УДАР, которая набирает чуть больше — 17,7%. На третьем месте Европейская солидарность с 11,7%. Далее следуют Батькивщина с 9,6% поддержки киевлян и Оппозиционная платформа — За життя с 6%. В партии Игоря Смешко Сила и честь всего 5% голосов. Остальные политсилы не преодолевают даже 5%-й барьер.

А недавно Факты ICTV писали о том, кто пойдет на местные выборы и какие шансы сменить мэров крупных городов.