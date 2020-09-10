В Киеве 64% общежитий не соблюдают карантинные ограничения.
Они являются потенциально опасными в распространении коронавируса, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
— Такие результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения коронавируса, — говорится в сообщении.
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Среди нарушений:
- отсутствие термометрии работников;
- нет запаса дезсредств;
- все работают без средств индивидуальной защиты;
- не решен вопрос утилизации СИЗ;
- отсутствуют элементарные средства личной гигиены.
В ведомстве подчеркнули, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости.
За указанный период специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на 10 сентября в Киеве обнаружили 289 больных Covid-19. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 16 119.
С 7 сентября перестали обследовать на коронавирус частных лиц в Киевском городском лабораторном центре Министерства здравоохранения.
Источник: Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей