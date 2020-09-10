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Факты / Украина / Общество

Общежития студентов в Киеве не соблюдают карантин — Госпотребслужба

В Киеве 64% общежитий не соблюдают карантинные ограничения.

Они являются потенциально опасными в распространении коронавируса, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

— Такие результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения коронавируса, — говорится в сообщении.

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Среди нарушений:

  • отсутствие термометрии работников;
  • нет запаса дезсредств;
  • все работают без средств индивидуальной защиты;
  • не решен вопрос утилизации СИЗ;
  • отсутствуют элементарные средства личной гигиены.

В ведомстве подчеркнули, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости.

За указанный период специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 10 сентября в Киеве обнаружили 289 больных Covid-19. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 16 119.

С 7 сентября перестали обследовать на коронавирус частных лиц в Киевском городском лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Источник: Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

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