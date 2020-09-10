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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 10 сентября в Киеве обнаружили еще 289 больных Covid-19. Четыре человека умерли.

В общем коронавирус унес жизни 254 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 16 119.

Заболели:

  • 155 женщин — от 21 до 84 лет;
  • 123 мужчины — от 18 до 84 лет;
  • девять девочек — от 3 месяцев до 17 лет;
  • 11 мальчиков — от 2 лет до 16.

Заболели также 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 92 человека. В целом коронавирус победили 5 002 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 59, Днепровском — 45 и Оболонском — 36.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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