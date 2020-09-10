По состоянию на 10 сентября в Киеве обнаружили еще 289 больных Covid-19. Четыре человека умерли.
В общем коронавирус унес жизни 254 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 16 119.
Заболели:
- 155 женщин — от 21 до 84 лет;
- 123 мужчины — от 18 до 84 лет;
- девять девочек — от 3 месяцев до 17 лет;
- 11 мальчиков — от 2 лет до 16.
Заболели также 11 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 92 человека. В целом коронавирус победили 5 002 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 59, Днепровском — 45 и Оболонском — 36.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.