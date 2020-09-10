Обновленные зоны карантина в Украине — СПИСОК

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила деление на зоны карантина в Украине. Оно начнет действовать с 14 сентября.
Согласно новому делению, Киев попал в оранжевую карантинную зону.
Поэтому в городе, как в других регионах, попавших в эту зону, запретят проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек, работу хостелов, розвлекательных заведений ночью, спортзалов, фитнес-центров, а также прием детей в детские лагеря.
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Также с 14 сентября к красной зоне относятся:
- город Чоп Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
В оранжевую зону попали:
- города Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;
- Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;
- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий,
Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
Города желтой и зеленой зеленой зоны обозначены на карте.
Как работает деление Украины на зоны
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.
Каждая зона карантина имеет свои ограничения, которые можно просмотреть в нашем материале.