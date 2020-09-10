У Києві 64% гуртожитків не дотримуються карантинних обмежень.

Вони є потенційно небезпечними у поширенні коронавірусу, повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

– Такі результати перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотримання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках у період карантину через поширення коронавірусу, – йдеться в повідомленні.

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Серед порушень:

відсутність термометрії працівників;

немає запасу деззасобів;

працюють без засобів індивідуального захисту;

не вирішене питання утилізації ЗІЗ;

відсутні елементарні засоби особистої гігієни.

У відомстві підкреслили, що студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть двигунами підвищення захворюваності.

За вказаний період фахівці перевірили 13 гуртожитків, з яких у 8 установлені порушення та складено протоколи.

Коронавірус у Києві

Станом на 10 вересня в Києві виявили 289 хворих на Covid-19. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 16 119.

З 7 вересня перестали обстежувати на коронавірус приватних осіб у Київському міському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я.

Джерело: Державна служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.